По Харькову пронесся мощный ливень и ураганный ветер (фото, видео)

Об этом со ссылкой на слова харьковчан пишет Городской дозор.

"Поваленные деревья, разбитые машины, затопленные дворы, сильнейший ливень. Это все, что нужно знать о погоде сейчас", – пишут местные жители в соцсетях.

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Некоторые районы оказались обесточенными. В частности, света нет на Южнопроектной.