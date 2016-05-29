По Харькову пронесся мощный ливень и ураганный ветер (фото, видео)

19:17, 29 мая 2016
Общество
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Мощный ливень и ураганный ветер пронеслись по Харькову сегодня около полудня.

Фото Городской дозор

Об этом со ссылкой на слова харьковчан пишет Городской дозор.

"Поваленные деревья, разбитые машины, затопленные дворы, сильнейший ливень. Это все, что нужно знать о погоде сейчас", – пишут местные жители в соцсетях.

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Некоторые районы оказались обесточенными. В частности, света нет на Южнопроектной.

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