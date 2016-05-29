По Харькову пронесся мощный ливень и ураганный ветер (фото, видео)
19:17, 29 мая 2016Общество
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Мощный ливень и ураганный ветер пронеслись по Харькову сегодня около полудня.
Стихия в Харькове / Фото Городской дозор
Об этом со ссылкой на слова харьковчан пишет Городской дозор.
"Поваленные деревья, разбитые машины, затопленные дворы, сильнейший ливень. Это все, что нужно знать о погоде сейчас", – пишут местные жители в соцсетях.
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Некоторые районы оказались обесточенными. В частности, света нет на Южнопроектной.
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