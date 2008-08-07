Компания Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) заявляет, что может приостановить процедуру арбитража с Украиной только в случае существенного прогресса в споре с правительством Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Vanco Prуckerchenska Джим БАУН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я хочу подчеркнуть, что мы не приостановим процедуру арбитража до тех пор, пока не достигнем существенного прогресса, существенного продвижения в решении всех вопросов с правительством», – сказал Д.БАУН.

При этом он добавил: «Я не вижу причин, почему мы не можем начать обсуждение, не приостанавливая арбитражный процесс».

В то же время он отметил, что «Vanco Prуckerchenska не готова проводить повторные переговоры относительно соглашения о разделе продукции. Мы потратили уже полтора года на переговоры до заключения СРП, и мы не готовы к тому, чтобы возвращаться к этому снова».

Как отметил в свою очередь юридический представитель Vanco Prуckerchenska, партнер юридической фирмы «Василь Кисіль і партнери» Олег АЛЕШИН, Кабинет министров уже получил от Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм копию требования Vanco Prуckerchenska вместе с приложенными к ней документами, и Кабинету министров предложено до 13 августа подготовить свой первый ответ и назначить своего арбитра.

О.АЛЕШИН отметил, что недавно Vanco Prуckerchenska получила информацию, что украинская сторона отзывает свои предложения относительно мирного урегулирования спора с компанией. При этом он добавил, что Vanco Prуckerchenska ни разу не получала предложения относительно начала переговоров.

Как сообщал УНИАН, 28 июля т.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой объяснить, почему не выполняется решение СНБО по СРП с Vanco, которое вступило в силу 30 мая.

17 июля компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности относительно СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

21 мая Кабинет министров принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

18 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие распоряжения правительства от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией «Венко Интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».