Погода на выходные

Завтра, 8 августа, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, ветер преимущественно северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 8-13°, в южной части местами 15-18°, днем 24-29°.

9-10 августа синоптики прогнозируют переменную облачность. 9 августа - без осадков, только в западных, а днем и в Винницкой и местами северных областях пройдут грозовые дожди, в отдельных районах - град, шквалы 15-20 м/с, в Закарпатье, в Карпатах и Прикарпатье возможны сильные дожди. 10 августа в Украине пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы (в южных и западных областях - местами), лишь в восточных областях и Крыму без осадков. Ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей - до 20°, в восточных областях 7-12°; днем 26-31°, 9 августа в западных, а 10 августа и в северных и Винницкой области 21-26°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 13-18°.

11- 12 августа преимущественно без осадков. Температура ночью 10-16°, на юге 14-20°; днем 26-32°, в западной и северной части 11 августа 22-27°, 12 августа 25-30°.

В Киеве и области 8 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет преобладать юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 25-27°.

9-10 августа синоптики прогнозируют в столице переменную облачность, 9 августа - без осадков, лишь во второй половине дня и вечером местами пройдет кратковременный дождь, гроза; 10 августа - небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°; днем 9 августа 26-31°, 10 августа 21-26°.

11- 12 августа преимущественно без осадков. Температура ночью 10-15°; днем 11 августа 22-27°, 12 августа 25-30°.