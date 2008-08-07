На шахте им. Карла Маркса нашли останки погибших горняков

13:45, 07 августа 2008
Общество
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Судьба шахты пока не известна

Обнаружены фрагменты тел горняков, погибших на шахте имени Карла Маркса в Енакиево при взрыве 8 июня текущего года. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник территориального управления Госгорпромнадзора по Донецкой области Николай Малеев.

«На шахте имени Карла Маркса в настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы и поиск пострадавших. Предположительно 9 человек в клети. До клети уже дошли, срезали верхний этаж клети, достали фрагменты тел пострадавших. Сейчас происходит их идентификация», - сказал Н. Малеев.

Что касается дальнейшей судьбы шахты, то пока она не известна, сообщает Остров.

«Изучается вопрос, выгодно ли экономически восстанавливать шахту или приступить к ее ликвидации сейчас этот вопрос решается в Министерстве угольной промышленности», - отметил Н. Малеев.

Взрыв на шахте имени Карла Маркса в Енакиево произошел рано утром 8 июня. В момент происшествия под землей находились 37 горняков. Взрыв был такой силы, что пострадали не только те, кто находился под землей, но и пять человек на поверхности. Один шахтер погиб. Тела еще двенадцати горняков до сих пор не найдены. Работы по ликвидации последствий аварии на шахте продолжаются.

 

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