Савченко искупалась в фонтане на Майдане Незалежности и пообщалась с соотечественниками (фото)
11:21, 27 мая 2016Общество
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После освобождения из российского плена Надежда Савченко искупалась в фонтане на Майдане Независимости и пообщалась с соотечественниками.
По словам подруги, у Савченко отрастают подрезаны крылья / facebook.com/iryna.yuzyk
Об этом на своей странице в Facebook сообщила подруга летчицы Ирина Юзик.
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"Надежда общается с соотечественниками, купается в фонтане, поддерживает родственников тех, кто еще остается в плену. Дышит воздухом свободы и родной земли. Адаптируется, радуется солнцу. Улыбается жизни. А я радуюсь, что впервые за два года вижу ее такой. У нее отрастают подрезаные крылья", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в среду, 25 мая, состоялся обмен украинской летчицы Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
Савченко вернулась в Киев на самолете президента Украины.
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