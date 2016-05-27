Савченко искупалась в фонтане на Майдане Незалежности и пообщалась с соотечественниками (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщила подруга летчицы Ирина Юзик.

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"Надежда общается с соотечественниками, купается в фонтане, поддерживает родственников тех, кто еще остается в плену. Дышит воздухом свободы и родной земли. Адаптируется, радуется солнцу. Улыбается жизни. А я радуюсь, что впервые за два года вижу ее такой. У нее отрастают подрезаные крылья", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в среду, 25 мая, состоялся обмен украинской летчицы Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Савченко вернулась в Киев на самолете президента Украины.