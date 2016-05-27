Механизм освобождения Савченко не будет действовать для других украинских политзаключенных - Новиков

Об этом сказал в режиме онлайн в рамках ток-шоу "Право на власть" один из адвокатов Надежды Савченко Илья Новиков, который сейчас находится в Грозном по делу украинских политзаключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, передает ТСН.

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По словам адвоката, мировое сообщество не будет каждый раз прилагать таких усилий и не применять рычаги влияния на Кремль для освобождения каждого украинца.

"Потому что такой поддержки не стоит ждать, когда нужно будет спасти очередного украинца", - сказал Новиков, добавив, что приговор для украинцев Клыха и Карпюка вступит в силу или в июле, или в августе.

При этом, адвокат заявил, что сейчас наработан механизм, который облегчит процесс освобождения украинских политзаключенных.

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Как сообщал УНИАН, адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Марк Фейгин утверждает, что, по информации от первоисточников, на Донбассе в ходе боевых действий попали в плен и другие российские военнослужащие, кроме задержанных год назад российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.