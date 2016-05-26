За два года войны были найдены или освобождены из плена 3044 украинца

За два года по состоянию на 26 мая войны были найдены или освобождены из плена 3044 украинца.

Об этом УНИАН сообщил заместитель главы СБУ, председатель Координационного центра освобождения заложников Юрий Тандит в ходе 8-й международной конференции “Защита демократических ценностей и соблюдение прав человека в деятельности спецслужб”, которая началась сегодня во Львове.

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По словам Тандита, из 3044 человек - 1119 военнослужащих, 264 бойца Нацгвардии, 112 сотрудников МВД, 26 пограничников, 67 бойцов добровольческих батальонов и 1456 гражданских лиц.

Тандит напомнил, что на сегодняшний день заложниками на временно оккупированных территориях на Донбассе остаются 114 человек, 655 считаются пропавшими без вести.

При этом Тандит заявил, что информацию об обменах пленными, которые планируется провести в ближайшее время, СБУ не обнародует, учитывая то, что заложники находятся не только у представителей террористической организации “ДНР”, но и у полевых командиров, где к ним относятся действительно как к заложникам, а потому анонсирование любых процессов обмена может только навредить.

Вместе с тем Тандит добавил, что в некоторых случаях с полевыми командирами договориться об обмене пленными иногда проще, чем с представителями “ДНР”. По его словам, бывали случаи, когда одного человека удавалось обменять на 6 или 20 человек.

Тандит также выразил убеждение, что освобожденная вчера летчица Надежда Савченко как член ПАСЕ и народный депутат Украины может существенно помочь в освобождении заложников, которые находятся на территории, неподконтрольной Украине, и 11 политзаключенных, которых незаконно удерживают в России.