Взрыв в жилом доме Одессы: стали известны подробности происшествия (фото)

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в результате взрыва, по предварительным данным, пострадало 5 человек, один из которых от травм, несовместимых с жизнью, скончался.

"Количество потерпевших уточняется", - подчеркнули в отделе.

В Одесском горсовете УНИАН сообщили, что в числе госпитализированных – 8-летняя девочка (доставлена в ожоговое отделение), 25-летний мужчина, получивший травму глаз, находится в институте им. Академика Филатова, а также – пожилая женщина, у которой – рваные раны конечностей.

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"Предварительно 5 пострадавших, 1 погиб. К месту ЧП утруднен доступ... Взрыв произошел в квартире, расположенной на 2-м этаже", - отметили в горсовете.

Как сообщал УНИАН, в Приморском районе Одессе правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в жилом 5-этажном доме, сообщение о взрыве на улице Посмитного поступило в полицию в 17.45.