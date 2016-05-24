После судебного фарса по делу украинцев Карпюка и Клыха Украина обратится к РФ с запросом об их выдаче

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в комментарии журналистам.

Министр обратил внимание, что решение по Клыху и Карпюку еще не вступило в законную силу, и только 26 мая будет объявлен окончательный вердикт российского суда.

"Мы можем прогнозировать, что он будет таким, как попросила прокуратура, потому что это российское "правосудие". После вступления в силу решения их суда возникает право у Министерства юстиции обращаться с запросом о выдаче наших граждан на территорию Украины", - заявил Петренко.

Читайте такжеРоссийские ГРУшники не будут просить о помиловании - адвокат

В этой связи он сказал, что, "соответственно, наши профильные департаменты, профильные заместители совместно с представителями общественности, общаемся с родственниками и выходим на контакт с адвокатами наших соотечественников для того, чтобы быть готовыми в первый день, когда приговор вступит в силу, подать соответствующие запросы на российскую сторону".

Как сообщал УНИАН, на суде в Чечне на процессе по делу граждан Украины Карпюка и Клыха прокуроры попросили назначить подсудимым наказание в 22,5 и 22 года лишения свободы соответственно.

Накануне МИД потребовал от России прекратить судебный фарс по делу Карпюка и Клыха.