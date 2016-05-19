МИД требует от России прекратить судебный фарс по делу Карпюка и Клыха

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД в связи с вынесением обвинительного вердикта по делу граждан Украины Карпюка и Клыха.

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«МИД Украины выражает решительный протест по поводу продолжения российской судебной властью системного преследования украинских политических заключенных в России. Очередным шагом в этом направлении стало вынесение коллегией присяжных обвинительного вердикта по делу граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха, которые незаконно удерживаются на территории Российской Федерации», - отмечается в комментарии.

В МИД напомнили, что «сегодняшнее неправомерное решение было вынесено после длительного судебного фарса по делу украинцев и базировалось на ложных и сфабрикованных материалах следствия, полученных, в том числе, вследствие применения к украинцам пыток и психологического давления. Этот вердикт еще раз подтвердил политический характер дела против украинских граждан».

В украинском внешнеполитическом ведомстве добавили, что «на оправдательный вердикт не приходилось надеяться, поскольку он был принят под внешним давлением со стороны обвинения, во внимание не принимались никакие неопровержимые доказательства непричастности украинцев к инкриминируемым им преступлениям».

МИД Украины требует от российской стороны еще до приговора суда по делу украинских политических заключенных прекратить этот судебный фарс и обеспечить освобождение и безопасное немедленное возвращение Карпюка и Клыха в Украину.

Как сообщал УНИАН, в России Карпюка и Клыха обвиняют в «участии в банде», убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. Российское следствие утверждает, что Клых и Карпюк во времена первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 года и начале 1995 года сам принимал в них участие. Также им инкриминируют участие в те годы в УНА-УНСО (тогда это были две отдельные организации), запрещенной в РФ с 2014 года.

Спецслужбы РФ похитили Карпюка в марте 2014 года в Черниговской области, Клыха задержали в августе того же года в российском Орле. Украинцы отрицают свою вину и заявляют, что признания были выбиты из них следствием под пытками.

Сегодня, 19 мая, суд присяжных в Грозном (РФ) признал Карпюка и Клыха виновными.