Спикер Крыма отвергает обвинения мусульман

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что высказанные в обращении к Президенту Виктору ЮЩЕНКО обвинения в адрес крымской власти по поводу того, что она больше внимания уделяет архитектурным и историческим памятникам христианской культуры, нежели историческому наследию мусульман, не соответствуют действительности.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА, таким образом А.ГРИЦЕНКО прокомментировал заявления, высказанные в ходе IV Курултая мусульман Крыма в июле.

По данным А.ГРИЦЕНКО, начиная с 1993 года, на ремонтно-восстановительные работы культовых сооружений крымских татар были выделены значительные финансовые ресурсы. Так, в Бахчисарае на ремонтно-реставрационные работы по мечети Ханского дворца и во всем историко-культурном заповеднике (Ханский дворец) - было выделено из бюджета порядка 10 млн. 442 тыс. грн., в том числе 4 млн. 524 тыс. грн. – собственных доходов заповедника, который является республиканской собственностью. На ремонтно-реставрационные работы в мечети Кебир-Джами в Симферополе из бюджета АРК был выделен 1 млн. 34 тыс. грн., на реконструкцию комплекса «Зынджырлы-медресе» в Бахчисарае - 1 млн. 112 тыс. грн., мечети в городе Белогорске и в городе Феодосии также были реконструированы за счет бюджетных средств, в Евпатории была проведена реконструкция комплекса «Текие дервишей» и мечети «Джума-Джами». «При этом за все эти годы на восстановление культовых христианских сооружений бюджетные средства, к сожалению, впервые были выделены только на реставрацию армянского монастыря Сурб-Хач к празднованию его 650-летия. Приведенная финансовая статистика говорит не в пользу христианских святынь, расположенных на территории крымского полуострова», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Кроме того, глава крымского парламента назвал безосновательной критику в адрес органов власти по поводу того, что они не решают вопросы по возвращению бывших мусульманских мечетей. "Сегодня в Крыму в списке невозвращенных бывших культовых зданий значится 23 таких объекта, из них - только 5 мусульманских. По четырем из этих пяти нет никаких объективных препятствий для принятия положительного решения в случае предоставления заинтересованной стороной пакета необходимых документов", - уточнил глава парламента автономии.

Он заверил, что руководство Крыма будет «и впредь уделять пристальное внимание проблеме сохранения исторического и культурного наследия всех этносов, проживающих сегодня на полуострове», а также продолжать финансировать ремонтно-восстановительные работы на памятниках истории и культуры Крыма.

А.ГРИЦЕНКО предостерег отдельных политических деятелей от высказываний, которые могли бы негативно отразиться на межнациональном согласии в автономии. "Заведомо предвзятое отношение и намеренное передергивание фактов – все это создает нездоровую напряженность в отношениях между разными конфессиями и разными религиозными общинами. Поэтому я бы попросил отдельных политиков из числа крымских татар не играть на религиозных чувствах верующих, а очень взвешенно подходить к такой деликатной теме, как религиозные святыни", - сказал глава ВР АРК.

Как сообщалось, мусульмане Крыма заявили о катастрофическом состоянии ряда исламских памятников на полуострове, в этой связи просят Президента способствовать принятию государством специальной программы по их восстановлению и реставрации.

«Многие люди справедливо спрашивают нас и себя: почему наряду с тем, что в государстве осуществляются соответствующие мероприятия по спасению известных архитектурных памятников христианской культуры, такое пренебрежение к культурному наследию других вероисповеданий? Одновременно, эти же люди предлагают: «Возможно ситуация поменяется к лучшему, если Президент Украины выступит с инициативой относительно спасения вместе с христианскими и мусульманских памятников культуры», - говорится в обращении участников IV Курултая мусульман Крыма к В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, мусульмане заявляют, что местные власти «не хотят выполнять нормы действующего законодательства Украины, обязывающие их возвратить религиозным организациям принадлежавшие им ранее культовые здания и иные духовные святыни и памятники».