В Одессе прогремел взрыв в жилом доме, есть погибший (фото)

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в дежурную часть Шевченковского отделения полиции в 17.45 поступило сообщение, что в одном из домов на улице Посмитного прогремел взрыв.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба, ГСЧС и скорая медицинская помощь. Со слов очевидцев, взрыв с последующим горением произошел в жилом многоквартирном доме.

По предварительным данным, есть погибший и несколько пострадавших.

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В результате взрыва выбиты окна, поврежден фасад здания, а также пострадали несколько автомобилей, припаркованных рядом с домом.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Одессе, на первом этаже 9-этажного дома по улице Александра Невского (Киевский район города) произошел взрыв и пожар. Госпитализирован мужчина в тяжелом состоянии.