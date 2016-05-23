Механизмы обмена ГРУшников на Савченко не работают на данном этапе исполнения приговоров - адвокат

Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат ГРУшника Евгения Ерофеева Оксана Соколовская.

"В соответствии с требованиями процессуального законодательства, есть несколько путей передачи граждан Российской Федерации на территории страны их гражданства. Применения акта помилования путем вынесения указа президентом Украины о помиловании. Передача Ерофеева и Александрова в Российскую Федерацию для отбывания наказания", - говорится в сообщении.

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По ее словам, что все другие вопросы относительно применения механизмов обмена граждан РФ на Надежду Савченко, "являются неприемлемыми и не могут быть применены на данном этапе исполнения приговоров".

Как сообщал УНИАН, суд в РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Президент Порошенко после вынесения приговора Савченко заявил, что Украина готова передать России Александрова и Ерофеева в обмен на освобождение украинской летчицы.

24 апреля Порошенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.

29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию.

Задержанные на Донбассе российские спецназовцы Александров и Ерофеев 18 апреля были приговорены к 14 годам лишения свободы.

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Сегодня, 23 мая, адвокат Ерофеева Оксана Соколовская написала в Facebook, что приговор Голосеевского райсуда Киева о спецназовцах вступил в силу сегодня. «Сегодня вступил в силу приговор Голосеевского райсуда. Киева в отношении Ерофеева и Александрова. Апелляция стороной защиты подана не была», - заявила адвокат. «Соответственно, в ближайшее время будет подано ходатайство о помиловании граждан Российской Федерации президенту Украины в порядке, предусмотренном указом президента», - сказала Соколовская.