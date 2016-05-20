Марш полка "Азов" в центре Киева: полиция опровергла сообщения о пострадавших и взрывпакетах

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, передает "Украинская правда".

"Никаких пострадавших во время акции не было. Также не подтверждается информация об использовании взрывпакетов. Если бы их там использовали, полиция бы обязательно приняла меры", - отметила Блищик.

При этом она добавила, что митингующие действительно использовали файеры и дымовые шашки.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром в столице состоялся организованный полком "Азов" марш, участники которого требовали не допустить выборов на оккупированных территориях Донбасса.

Первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий заявил, что сегодняшняя акция мирная, но предупредительная для власти, чтобы та не поддавалась на уговоры из-за границы делать российским оккупантам какие-то уступки и проводить выборы.

Ранее СМИ сообщили, что во время марша "Азова" в нацгвардейцев бросили несколько взрывных пакетов, у одного бойца травмирована рука.