Деканоидзе призвала ВР ввести уголовную ответственность для "воров в законе"

Об этом говорится в комментарии Деканоидзе, переданном УНИАН пресс-службой Национальной полиции.

По ее мнению, принятие такого закона позволило бы снизить уровень преступности в государстве. Деканоидзе выразила надежду, что Верховная Рада должна сконсолидироваться вокруг принятия этого закона. По ее словам, с новыми изменениями законодательства в отношении "воров в законе", если они признаются, что "коронованные", можно было бы их арестовывать и передавать правосудию.

"Такой закон, как вы знаете, работал в Грузии. И этот закон дал нам шанс и право, чтобы мы избавились от организованной преступности полностью. Часть из них сидела в тюрьмах, часть - сбежала", - напомнила глава Нацполиции.

Она отметила, что подобный закон - так называемый "закон Рико" - действовал в США, когда итальянская мафия совершала там серьезные преступления.

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"Закон важный, очень важный для нашей страны. Если мы хотим реально сбить преступность, если мы хотим реально уничтожить банды и организованную преступность, то я бы очень хотела, чтобы Верховная Рада сконсолидировалась вокруг этого закона", - подчеркнула Деканоидзе.

Как сообщал УНИАН, 17 мая Верховная Рада Украины отклонила проект закона "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины (относительно установления уголовной ответственности для "воров в законе" и усиление ответственности за преступления, совершенные преступными группировками)" (№1188). За принятие решения проголосовали лишь 183 (при необходимых 226 - УНИАН) из 316 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим законопроектом предлагалось ввести определение "вор в законе" по примеру грузинского законодательства, что позволило бы привлекать к уголовной ответственности таких лиц.