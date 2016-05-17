В Ривненской области изъято более 40 кг янтаря

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ривненской области, 11 кг янтаря-сырца было изъято правоохранителями из автомобиля BMW 530 под управлением уроженца Полтавщины в городе Здолбунов.

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Камни разной фракции находилось в 4 полиэтиленовых пакетах.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ст.198 Уголовного кодекса Украины (приобретение, хранение, заведомо полученного преступным путем имущества).

Кроме того, в городе Сарны на территории склада частного предприятия было конфисковано около 31 кг янтаря, мотопомпу кустарного производства, 9 пожарных рукавов и другое оборудование для незаконной добычи камней.

По данному факту полицией также открыто производство по ст.198 Уголовного кодекса.