Украина получила Золотой сертификат Всемирного почтового союза

1 августа в Женеве в рамках 24-го Конгресса Всемирного почтового союза состоялось вручение сертификатов ВПС в сфере управления качеством.

Из 191 страны-члена ВПС восемь стран получили награды Союза за качество почтовых услуг, среди которых Украине был присужден Золотой сертификат ВПС, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Церемония вручения состоялась во время заседания 7-й Комиссии 24-го Конгресса ВПС (по вопросам рынков и продуктов), участие в награждении приняли Генеральный директор ВПС Эдуард ДАЙАН, руководство межведомственной делегации Украины и Постоянный представитель Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Николай МАЙМЕСКУЛ.

24-й Конгресс ВПС продолжит свою работу до 12 августа. В системе рабочих органов форума Украина возглавляет 8-ю Комиссию «Содействие развитию», которая осуществляет подготовку заключительных документов Конгресса по вопросам итогов деятельности ВПС в сфере содействия развитию за период 2005-2008 гг., основных направлений дальнейшего развития на период до 2012 г., по почтовой экономике, фонду улучшения качества почтовой службы и тому подобное. Председательствующим на заседаниях 8-й Комиссии избран заместитель директора Госсвязи Украины Эдуард БЕЛОВ.