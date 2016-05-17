Член жюри Дании объяснила ситуацию со своими ошибочными баллами для Джамалы на Евровидении

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Хейк утверждает, что не поняла систему голосования и что ее ошибка никак не повлияла на конечный результат.

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"Не буду объяснять, что я не поняла систему голосования. Я огорчена. Получила подтверждение от Датского радио, что моя ошибка не влияет на порядок песен. Европейский вещательный союз подтвердил, что результат был тем же - независимо от моих баллов", - объяснила ситуацию член датского жюри.

Ранее одна из членов жюри "Евровидения-2016" от Дании Хильда Хейк заявила, что ошиблась, отдав высокий бал Украине вместо Австралии. По словам Хейк, она перепутала систему оценивания и дала Джамале 12 баллов, которые хотела отдать австралийской исполнительнице. При этом Украине Хейк не собиралась давать ни одного балла. Ошибку Хейк осознала лишь на следующий день.

Напомним, многие из российских СМИ написали, что речь идет о позиции всего жюри Дании, а не одной представительницы. В то же время некоторые называли Хейк главой жюри, хотя она была его рядовым членом.

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По данным сайта eurovisionworld.com, если, теоретически, пересчитать голоса членов жюри Дании, то есть отнять балы датского жюри всем странам, которые их получили, и распределить уже в правильном порядке, то Украина набирает в итоге 522 бала (вместо 534, которые официально признаны победными), Австралия - 513 (511), Россия - 494 (491).

Отметим, что такую ошибку допустила только один член жюри из пяти. Остальные четыре поставили Джамале хорошие балы, что и обеспечило высокий результат. Напомним, что Украина по результатам голосования датского жюри получила 12 балов, Австралия - 10.