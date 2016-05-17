Во Львове произошла массовая драка армян с азербайджанцами

Как сообщает Главное управление полиции во Львовской области, 16 мая около 16:00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о массовой драке, которая произошла на одной из львовских улиц вблизи кафе.

На место происшествия немедленно выехали правоохранители. Установлено, что в результате драки были травмированы 6 человек.

По словам очевидцев, участие в драке принимали около двадцати мужчин в возрасте от 25 до 45 лет, которые также применяли травматическое оружие.

До приезда полицейских возле кафе остались только травмированные – другие участники успели скрыться на автомобиле. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Правоохранители устанавливают причину конфликта, личности участников драки, а также принимают все меры для их задержания.

В свою очередь, как сообщает на своей странице в Facebook Объединенный конгресс азербайджанцев Украины, "группа армян совершила вооруженное нападение на азербайджанцев, в результате которого 6 азербайджанцев были ранены".

По словам председателя конгресса Ровшана Тагиева, "армяне напали на магазин, который принадлежит председателю молодежной организации по Львовской области Шахрияру Раджабову и его брату Магерраму Раджабову, и оскорбили азербайджанцев".

"Они хотели отомстить за массовую драку, которая произошла 3 дня назад между азербайджанскими и армянскими болельщиками на чемпионате Европы по ушу-санда в Львове, в результате которой армяне были избиты. Конфликт вспыхнул после того, как на арену вынесли флаг сепаратистской "НКР", - сообщает конгресс азербайджанцев.

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