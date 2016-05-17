Во Львове произошла массовая драка армян с азербайджанцами
По факту массовой драки между иностранцами, во время которой было травмировано шесть человек, львовские правоохранители открыли уголовное производство по статье «хулиганство».
Как сообщает Главное управление полиции во Львовской области, 16 мая около 16:00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о массовой драке, которая произошла на одной из львовских улиц вблизи кафе.
На место происшествия немедленно выехали правоохранители. Установлено, что в результате драки были травмированы 6 человек.
По словам очевидцев, участие в драке принимали около двадцати мужчин в возрасте от 25 до 45 лет, которые также применяли травматическое оружие.
До приезда полицейских возле кафе остались только травмированные – другие участники успели скрыться на автомобиле. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.
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По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Правоохранители устанавливают причину конфликта, личности участников драки, а также принимают все меры для их задержания.
В свою очередь, как сообщает на своей странице в Facebook Объединенный конгресс азербайджанцев Украины, "группа армян совершила вооруженное нападение на азербайджанцев, в результате которого 6 азербайджанцев были ранены".
По словам председателя конгресса Ровшана Тагиева, "армяне напали на магазин, который принадлежит председателю молодежной организации по Львовской области Шахрияру Раджабову и его брату Магерраму Раджабову, и оскорбили азербайджанцев".
"Они хотели отомстить за массовую драку, которая произошла 3 дня назад между азербайджанскими и армянскими болельщиками на чемпионате Европы по ушу-санда в Львове, в результате которой армяне были избиты. Конфликт вспыхнул после того, как на арену вынесли флаг сепаратистской "НКР", - сообщает конгресс азербайджанцев.
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