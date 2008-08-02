Ученые изобрели таблетки-заменители фитнеса

Американские исследователи разработали два вида таблеток, которые мобилизуют внутренние резервы организма, помогают наращивать мускулы и сжигать жир. Эти препараты помогут всегда быть в хорошей физической форме даже тем, кто не дружит с физкультурой, сообщает Би-би-си.

Эксперименты показали, что мыши под воздействием новых лекарств могут преодолеть расстояние на 44% больше, чем обычно. Ученые предполагают, что аналогичное воздействие препараты окажут и на людей, вне зависимости от уровня их физической подготовки.

В ходе опытов на мышах выяснилось, что пилюли способствуют сжиганию жиров. Однако их способность повышать выносливость организма проявилась только тогда, когда мышам увеличили дистанцию пробега. В ходе новых марафонских тренировок подопытные животные под воздействием препарата сумели пробежать расстояние на 77% больше, чем их сородичи в обычном состоянии.

Эффект более поздней разработки ученых оказался еще любопытней: мыши сумели увеличить дистанцию пробега на 44% уже безо всяких предварительных тренировок.

По словам исследователей, оба лекарства, получившие названия AICAR и GW1516, воздействуют на ген, связанный с ростом мышц и поддержанием мышечного тонуса. Как утверждает глава научной группы профессор Рональд Эванс из Howard Hughes Medical Institute, новые пилюли помогут справиться с мышечной дистрофией, а также увеличить эффективность физических упражнений тем, кто страдает диабетом или другими заболеваниями, при которых противопоказаны большие физические нагрузки.

В то же время специалисты опасаются того, что участники спортивных состязаний будут злоупотреблять новыми препаратами. Поэтому ученые разработали специальный тест, с помощью которого можно будет выявить наличие обоих веществ в моче и крови спортсменов.

РБК