Евровидение-2017: Власть Херсона заявила о желании провести у себя песенный конкурс

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Херсонской ОГА, обращение инициировали председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев, глава Херсонского облсовета Андрей Путилов и городской голова Херсона Владимир Миколаенко.

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После победы в конкурсе украинской певицы Джамалы, сегодня утром Миколаенко предложил провести следующее «Евровидение» в Херсоне. Губернатор в ответ заявил, что готов лоббировать этот вопрос на государственном уровне. Поддержал идею и Путилов.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Джамала победила на конкурсе Евровидение-2016, который состоялся в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

Следующий конкурс Евровидение-2017 будет принимать Украина.

Мэры Киева Виталий Кличко, Одессы - Геннадий Труханов, Львова - Андрей Садовый, а также Днепропетровска - Борис Филатов заявили о готовности провести конкурс в своих городах.