В Киевской области в подпольном цеху изъяли почти 90 кг янтаря

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, во время проведения обыска в частном доме мужчины обнаружено и изъято 88,5 кг янтаря.

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«Как выяснилось, мужчина обрабатывал сырье, незаконно добытое в Житомирской и Ривненской областях, в собственном доме, а готовую продукцию намеревался сбывать за пределами территории Украины», - говорится в сообщении.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ст. 198 и ч.2 ст. 240 Уголовного кодекса ("приобретение или сбыт имущества, полученного преступным путем"; "нарушение правил охраны или использования недр").

В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения. Досудебное расследование продолжается.