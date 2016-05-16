В Днепропетровской области правоохранители из легкового автомобиля изъяли пулемет

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области, сегодня возле с. Орловщина Новомосковского района сотрудники полиции заметили подозрительный автомобиль ВАЗ-2105 и остановили его для проверки. В салоне авто был обнаружен пулемет, замотанный в одеяло.

Читайте такжеВ Кривом Роге в частном доме изъят арсенал оружия

Изъятое оружие направлено на экспертизу. Мужчина, который был за рулем автомобиля, доставлен в Новомосковское отделение полиции.

Ему грозит наказание по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), которая предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.