В Житомире почтили память жертв политических репрессий

Как передает корреспондент УНИАН, участие в мероприятии приняли секретарь Житомирского городского совета Наталья Чиж, заместитель Житомирского городского головы Матвей Хренов, директор департамента информационной деятельности и коммуникаций Житомирской облгосадминистрации Ольга Григорьева, духовенство, родственники похороненных на месте Памятного знака жертвам репрессий, журналисты и зрители, а также члены общественных организаций и культурных обществ.

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Панихиду по погибшим во времена репрессий отслужил клирик Свято-Михайловского кафедрального собора УПЦ КП Житомира отец Павел. Присутствующие на мероприятии поклали цветы к Памятному знаку жертвам политических репрессий 1937-1938 годов и почтили их память минутой молчания.

После этого участникам мероприятия предоставили возможность высказаться в “ свободный микрофон”.В выступлениях на торжествах, среди прочего, прозвучало, что житомиряне должны помнить жертв политических репрессий, не допустить повторения этих репрессий в будущем, а также соорудить на месте сегодняшнего собрания Мемориал памяти.

Также сегодня в Житомире приспущен Государственный флаг Украины на сооружениях органов государственной власти, учреждениях и организациях и ограничено проведение развлекательно-концертных и спортивных мероприятий.

Указом президента Украины № 431/2007 от 21 мая 2007 года «О мероприятиях в связи с 70-й годовщиной Большого террора – массовых политических репрессий 1937 – 1938 годов», в Украине установлен День памяти жертв политических репрессий, который отмечается ежегодно в третье воскресенье мая.