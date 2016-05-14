В Черкассах бушует непогода: из-за ливня в городе не ходят троллейбусы
11:42, 14 мая 2016Общество
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В городе Черкассы из-за ливня, который начался ночью и продолжается до сих пор, и подтопления улиц, прекращено движение троллейбусов.
Из-за подтопления улиц в Черкассах не ходят троллейбусы / vikka.ua
Как сообщил корреспонденту УНИАН член общественного совета при КП «Черкассыэлектротранс» Валерий Мироненко, из-за подтопления проезжей части на углу улиц Грушевского-Одесская остановлено движение троллейбусов № № 10, 4, 4а.
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Из-за стремительного поднятия уровня воды на углу улиц 30-летия Победы и Смелянской, остановлено или частично изменено движение троллейбусов № № 14 и 8.
Кроме того, из-за подтопления улиц в районе речного вокзала и улицы Пацаева прекращено движение троллейбусов, которые обслуживают спецрейсы на завод «Азот».
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