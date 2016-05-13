Умань страдает от непогоды, за несколько дней в городе выпала полуторамесячная норма осадков (видео)

09:38, 13 мая 2016
Общество
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Жители Умани пострадали от непогоды, за несколько дней в городе выпала полуторамесячная норма осадков.

Скриншот

"Умань за несколько дней превратилась в романтическую Венецию. И непогода, которая нанесла ущерб жителям города, романтичного ничего не предусматривает. Так за несколько дней выпала полуторамесячная норма осадков, а ливень 10 мая “угостил” жителей города обильным градом", - пишет местный сайт Umannews.

Местные СМИ называют непогоду "неожиданным сезоном дощей".

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Как отмечается, накануне в Умани выпал град.

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