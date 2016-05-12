Луценко: дела против Шабунина и Сакварелидзе позорят ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента кандидат на должность генпрокурора Юрий Луценко, отвечая на вопрос народного депутата Егора Соболев относительно ряда дел, которые расследует ГПУ.

Читайте такжеСакварелидзе считает, что ГПУ похоронит дело "бриллиантовых прокуроров"

Луценко отметил: "я считаю, что дела Сакварелидзе, Шабунина - настолько мелочные, что они просто позорят генеральную прокуратуру Украины. Он отметил, что если там даже есть состав преступления, то это точно не компетенция высших руководителей ГПУ, а также руководителя пресс-службы ГПУ, который из этого делал месячные марафоны".

По словам Луценко, зная этих людей, он не исключает, что это была политическая попытка очернить их.

Отвечая на вопрос по поводу дела "бриллиантовых" прокуроров, Луценко отметил, что должен ознакомиться с делом, поскольку не хотел бы давать оценки "с Соболева записей в Фейсбуке".

Луценко подчеркнул, что "категорически против того, чтобы мне ставили задания, какие фамилии надо увольнять, или какие фамилии надо набирать, кого надо посадить, а кого наградить". Он заявил, что не может сказать, что любит критику, но "я к ней очень терпимо отношусь и умею извиняться". "В данном случае разберусь с делами, если они были незаконными, то принесу извинения от имени службы, закроем эту неславную страницу ГПУ".