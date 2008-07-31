Крупные сельхозкомпании не понесли ущерба от наводнения

Украинские публичные сельскохозяйственные компании, имеющие поля в пострадавших от непогоды регионах, заявляют о минимальных убытках в результате стихии. Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании Concorde Capital, текстом которого располагает УНИАН.

«Четыре украинские сельскохозяйственные компании (Landkom, Land West, MCB Agricole и "Мрия Агрохолдинг") подтвердили, что сильные дожди на прошлых выходных (26-27 июля) в Западной Украине не повредили их посевы зерновых», - говорится в отчете инвесткомпании.

В отчете также отмечается, что компании не планируют пересматривать цифры ожидаемого урожая. Однако, по словам представителей компании, может возникнуть небольшая задержка с подготовкой земли под озимые, но «все равно ещё остается достаточно времени».

Как отметила в интервью УНИАН аналитик Concorde Capital Анна ДУДЧЕНКО, «по самому пессимистическому сценарию, если ничего не удастся собрать со всей территории пострадавшего региона, которая, по предварительным данным областных государственных администраций, на 29 июля 2008 года составляет около 59 тысяч гектар, мы считаем, что потери составят всего лишь 0,45% от всего урожая в 43 миллиона тонн зерна, прогнозируемого в Украине на 2008 год».