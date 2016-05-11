Пожилого судью из Днепропетровска будут судить за изнасилование адвоката

Как сообщает прокуратура области, в ходе досудебного расследования установлено, что указанное должностное лицо – мужчина преклонного возраста – в рабочее время в своем кабинете, применяя физическое насилие к молодой женщине-адвокату, совершил действия, направленные на удовлетворение своей половой страсти неестественным способом.

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Сейчас продолжается судебное разбирательство по уголовному производству.

Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.