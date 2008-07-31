Греческие военные ознакомились со структурой украинской армии

30 июля, в рамках визита в Украину Львов посетила греческая военная делегация во главе с начальником Генерального штаба Национальной обороны Греческой Республики генералом Димитриосом ГРАПСАСОМ.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, представителей греческой военной делегации в поездке сопровождали заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины вице-адмирал Игорь КНЯЗЬ и командующий Западного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Михаил КУЦЫН.

Во Львове в малом зале Военного совета штаба Западного оперативного командования состоялась рабочая встреча украинской и греческой военных делегаций, в ходе которой временно исполняющий обязанности начальника штаба Западного оперативного командования полковник Алексей ЖЕЛЕЗНИК ознакомил гостей со структурой и главными заданиями Западного оперативного командования и Территориального управления “Запад”.

Греческая военная делегация также посетила 80-й отдельный аэромобильный полк 13-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины. Командир воинской части полковник Виктор КОПАЧИНСКИЙ рассказал иностранным гостям о боевом пути полка. На плацу военнослужащие одного из подразделений “крылатой пехоты” показали свою ловкость во владении приемами рукопашного боя. Греческие военнослужащие с интересом ознакомились с условиями проживания наших десантников. В завершение пребывания в 80-ом отдельном аэромобильном полку гости ознакомились с условиями проведения боевой и специальной подготовки аэромобильных войск. В ходе визита во Львов с целью ознакомления с системой подготовки офицеров для Вооруженных Сил Украины представители военной делегации Греческой Республики посетили Львовский институт Сухопутных войск Национального университета “Львовская политехника”.

Начальник института генерал-майор Павел ТКАЧУК провел для греческих военных презентацию учебно-материальной базы высшего военного учебного заведения. Особенно членов иностранной делегации во время осмотра военного городка поразила организация учебного процесса на кафедрах тактики, аэромобильных войск, ракетных войск и артиллерии, а также занятий с курсантами в павильоне бронированной техники.