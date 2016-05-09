Полиция задержала двоих причастных к похищению иностранца в Киеве

Полиция задержала двоих лиц, причастных к похищению гражданина Франции в Киеве.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Вчера в ходе проведения следственно розыскных действий, плана перехвата, были задержаны два лица, которые передвигались по городу, которые были причастны к похищению этого гражданина. Эти лица задержаны", - сказал он.

По его словам, иностранец был вывезен за пределы города.

"Француз сегодня появился, он сейчас в полиции предоставляет показания, у него есть телесные повреждения… Его вывезли за город и там отпустили", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 8 мая, в управление полиции поступило заявление от гражданки другого государства о том, что накануне ее муж уехал на встречу, а уже с 22 часов не отвечал на звонки. Около 22:30 на ее мобильный поступил звонок с его телефона, однако женщина ничего не смогла понять, поскольку не знает языка. Еще через час к ней приехал общий знакомый и рассказал, что ему позвонил неизвестный и сообщил: если они хотят видеть мужчину, должны готовить деньги.