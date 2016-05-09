В центре Одессы полиция нашла бутылки с "коктейлями Молотова"

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

"Во время патрулирования города, сотрудниками специального батальона патрульной полиции особого назначения «Шторм» ГУНП в Одесской области на склонах возле Думской площади было обнаружено 7 бутылок с взрывоопасным веществом", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что семь бутылок, предварительно с содержанием «коктейля Молотова» было найдено возле Думской площади, часть из которых находилась в сумке, еще несколько на земле.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба. Проверяется прилегающая территория", - сообщили в полиции.