Нападение на сотрудников одесского "7 канала" квалифицировали как покушение на убийство

Об этом УНИАН сообщила сотрудник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Кира Голота.

Она добавила, что в настоящее время ведутся оперативно-следственные мероприятия для поиска подозреваемых в нападении на двух операторов и журналиста.

Голота отметила, что по факту происшествия открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией «покушение на умышленное убийство» (ст. 115 и ст. 15) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в отделе, правоохранители установили личность владельца автомобиля Honda, которым вчера к офису телеканала на улице Старопортофранковской приехали злоумышленники.

«Им оказался житель города Белгород-Днестровский Одесской области. Ружье, из которого стреляли, тоже зарегистрировано на этого человека», - добавили в отделе.

Как сообщал УНИАН, 3 мая в дежурную часть Приморского отдела полиции от журналистов телеканала поступило сообщение, что на его сотрудников напали трое неизвестных, которые приехали на автомобиле Honda. В ходе общения между работниками СМИ и мужчинами возникла драка, в ходе которой один из них выстрелил в сторону журналистов из помпового ружья. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле.

Пострадавших каретой скорой помощи доставили в медицинское учреждение.

Согласно сообщению «7 канала», нападение произошло у входа в редакцию по улице Старопортофранковской, 99. В результате выстрела из помпового ружья ранение получил журналист, у операторов – травмы другого характера.