Завтра в Украине будет сухо

30 июля на территории Украины ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 18°; днем 19-24°, на крайнем юге и на Закарпатье 25-29°, в Карпатах 12-17°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 31 июля -1 августа в южной части будет небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°, днем 24-29°. На остальной территории - переменная облачность, без существенных осадков, лишь днем 31 июля в северных областях пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 9-14°, днем 31 июля 19-24°, 1 августа 22-27°; на Закарпатье ночью 10-15°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 15-20°. Ветер северо-восточный с переходом в северо-западный, в западных областях преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

2- 3 августа - без осадков, лишь в западных, северных и Винницкой областях 3 августа местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура ночью существенно не изменится, днем немного повысится.

В Киеве 30 июля будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 21-23°.

31-1 августа - переменная облачность. Без существенных осадков, лишь днем 31 июля пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом в северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°; днем 31 июля 19-24°, 1 августа 22-27°.

2- 3 августа - без осадков, лишь днем 3 августа местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью существенно не изменится, днем немного повысится.