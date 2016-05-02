В Одессе почтили память патриотов, застреленных в центре города два года назад

Как передает корреспондент УНИАН, десятки людей пришли почтить память Андрея Бирюкова и Игоря Иванова.

В частности, на пересечении улиц Дерибасовской и Преображенской люди создали своеобразный мемориал из цветов. На металлическую цепь, разделяющую пешеходную и проезжую зоны, люди связали много желто-голубых лент, рядом положили букеты и поставили корзины с цветами. Принесли фотографии Иванова и Бирюкова.

Присутствующие, в числе которых родные и близкие погибших, представители "Самообороны Майдана Одессы" и других патриотических организаций, прошли по центральным улицам, на которых 2 года назад произошло столкновение между украинскими активистами и сепаратистами.

Люди, которые пришли сегодня почтить память погибших, пришли с флагами Украины. На месте трагических событий они вместе исполнили гимн Украины.

Десятник "Правого сектора" Иванов и сторонник единой Украины Бирюков стали первыми жертвами трагедии 2 мая 2014 года. Неизвестные, которые находились на стороне сепаратистов, мужчин застрелили в центре Одессы.

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Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где было застрелено несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.