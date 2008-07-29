Ивченко купил более 50% акций Еврогазбанка

11:17, 29 июля 2008
Общество
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Продавец - Валерий Раздорожный

Семья бывшего председателя Правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексея ИВЧЕНКО купила более 50% акций ОАО «Еврогазбанк». Об этом сообщается в финансовом отчете банка за II квартал 2008 года, обнародованном в газете «Урядовый курьер» №136 за 28 июля.

В частности, в отчете банка указывается, что на 1 июля 2008 года более 10% акций банка принадлежали: Алексею ИВЧЕНКО, прямое участие - 16,4685%, опосредованное участие – 34,4255%, его жене Галине ИВЧЕНКО, прямое участие - 13,9485%, опосредованное – 36,9455%, а также дочери Ирине ИВЧЕНКО, прямое участие - 13,6585%, опосредованное – 37,2355%, и Кристине ИВЧЕНКО, прямое участие - 6,8185%, опосредованное участие – 44,0755%. Также более 10% акций банка на 1 июля владели Юрий ПАНЮК, прямое участие – 19,5530%, и Богдан СУЛЯТИЦКИЙ, прямое участие – 19,5530%.

При этом, по данным Национального банка Украины, на 1 апреля 2008 года более 10% акций банка владели: Юрий ПАНЮК, прямое участие – 19,5530%, Богдан СУЛЯТИЦКИЙ, прямое участие – 19,5530%, и сотрудник НАК Валерий РАЗДОРОЖНЫЙ, прямое участие - 55,31%.

Справка УНИАН. 17 октября 2006 года Национальный банк Украины внес в Государственный реестр банков под №312 Общество с ограниченной ответственностью "Европейский газовый банк". 26 января 2007 года НБУ выдал «Еврогазбанку» банковскую лицензию.

В конце 2007 года банк изменил форму хозяйствования и был реструктуризирован в ОАО “Еврогазбанк”.

На 1 июля 2008 года активы банка составляли – 270,031 млн. грн., обязательства – 192,977 млн. грн., собственный капитал – 77,054 млн. грн., уставный капитал - 73,390 млн. грн.

Чистая прибыль банка по итогам первого полугодия 2008 года составила 1,734 млн. грн. против 0,633 млн. грн. за первое полугодие 2007 года.

 

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