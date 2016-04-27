За повышением соцстандартов должно следовать продолжение других реформ - депутат

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Александр Дроздик, комментируя заявление премьера Владимира Гройсмана о намерении внести в Верховную Раду законопроект о повышении социальных стандартов на 10%, передает пресс-служба партии.

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"Очередное повышение соцстандартов - это продолжение политики, которую проводило предыдущее правительство. Арсений Яценюк поднял эти стандарты прошлого года на 13% (это максимум, который был возможен в условиях войны), и заложил в госбюджет-2016 очередное повышение в этом году", - подчеркнул народный депутат.

"Народный фронт" приветствует инициативу премьера Гройсмана, но подчеркивает: ее реализация невозможна без продолжения целого комплекса стабилизационных реформ Яценюка. Мы поддержим соответствующие законопроекты о повышении соцстандартов, но проследим, чтобы принимались и остальные реформаторские законопроекты", - заявил Дроздик.

Финансирование поэтапного повышения соцстандартов, напомнил он, обеспечивается рядом антикоррупционных, структурных и энергетических инициатив предыдущего Кабинета Министров.

"Арсений Яценюк инициировал повышение соцстандартов в военное время на четко просчитанных макроэкономических и бюджетных условиях, которые обеспечиваются уже запущенными реформами. Речь идет, прежде всего, о реформах, предусмотренных Меморандумом между Украиной и МВФ и Коалиционным Соглашением. В частности, об окончательном принятии нового Налогового Кодекса; дальнейшую жесткую борьбу с коррупцией и сплошное внедрение системы ProZorro; о дальнейшей реорганизации госкомпаний с выходом на прозрачность и бездотационность, и прозрачную приватизацию; об окончательной демонополизации энергетики и транспорта; о недопущении кризиса неплатежей за продолжение широкой программы жилищных субсидий", - отметил Александр Дроздик.

"Если действующие коалиция и правительство, не дай Бог, затянут ли свернут эти реформы Яценюка - Украина может просто выпасть из бюджета после очередного повышения социальных стандартов", – добавил он.

Показательным примером необходимых реформ Правительства Арсения Яценюка он назвал возвращение в бюджет средств, украденных режимом Януковича.

"Команда Арсения Яценюка разыскала и добилась ареста в "Ощадбанке" около полутора миллиарда долларов активов, украденных и отмытых Семьей Януковича. Когда стало ясно, что прокуратура и суды могут вернуть в бюджет эти однозначно преступные средства, "Народный фронт" разработал проект изменений к Уголовно-процессуального кодекса о механизме спецконфискации (№4057). Внедрение этого механизма стало особенно необходимым в декабре прошлого года: после того, как парламент настоял на переработке правительственного проекта Налогового Кодекса - значит, и на сокращении бюджетных доходов-2016. Принятие проекта 4057 позволит, к примеру, вдвое увеличить зарплату учителям в ближайшие годы", - пояснил Александр Дроздик.