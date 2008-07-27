На Ивано-Франковщине убытки от стихии оцениваются в 1,6 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совещании в штабе по чрезвычайным ситуациям.

Он поручил Кабинету министров и правительственной комиссии до среды завершить оценку убытков и внести предложения по их возмещению.

Президент также поручил правительству внести изменения к методике возмещения убытков на сельскохозяйственную продукцию частных хозяйств.

В.ЮЩЕНКО распорядился предоставить полномочия комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы она могла самостоятельно принимать решение по каждому конкретному факту.

Глава государства выразил надежду, что через месяц он вместе с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО приедут сюда и публично увидят результаты своей работы.

Первоочередными задачами В.ЮЩЕНКО назвал возобновление дорог, мостов, гидросооружений. Он призвал немедленно приступить к разработке проектной документации.

Он также предложил внести изменения в госбюджет и учесть возмещение этих убытков.