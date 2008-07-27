У Луценко похвастались статистикой совершенных преступлений

На протяжении 25-26 июля в столице наблюдается стойкая тенденция к уменьшению количества совершенных преступлений и административных правонарушений, заявляет начальник отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве Владимир ПОЛИЩУК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, так, за сутки 25 июля в Киеве не зафиксировано ни одного тяжкого и особо тяжкого преступления. Заявлений и сообщений граждан о совершении в отношении них противоправных действий стало на 20% меньше - 490 против 600, которые обычно фиксируются на протяжении дня.

Почти вдвое сократилось количество нарушений административного законодательства, втрое уменьшилось количество нарушений водителями правил дорожного движения, в результате ДТП травмировано вдвое меньше граждан, вдвое уменьшилось количество водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

В.ПОЛИЩУК отмечает, что статистика оперативной ситуации в столице за 26 июля еще более оптимистическая. На протяжении суток зарегистрировано лишь 380 заявлений и сообщений граждан о совершении в отношении них преступлений. Это на 23% меньше, чем за предыдущие сутки, и почти на 37% - чем в среднестатистический день.

Не зарегистрировано ни одного разбойного нападения, нанесения тяжких телесных повреждений, преступления, совершенного несовершеннолетними.

Значительно уменьшилось количество краж - 76 против 85 за предыдущие сутки (в среднем ежедневно регистрируется 95), на 42% меньше зарегистрировано случаев хулиганства (34 против 58).

С заявлениями об ограблении в киевскую милицию обратились 7 граждан (ежесуточно - до 20), о кражах из квартир - 5 человек (ежесуточно - около 20). Зарегистрирован один случай незаконного завладения транспортным средством (ежесуточно - 6-7), 4 кражи из автотранспортных средств (ежесуточно - 15).

Гражданами совершено вдвое меньше нарушений административного законодательства - 260 против 500 (в среднем каждые сутки). Водителями допущено 142 нарушения правил дорожного движения (за предыдущие сутки - 143, каждые сутки в среднем - 350).

Количество зарегистрированных аварий на дорогах сократилось вдвое - на 51% (208 против 430 как обычно). В результате ДТП травмировано 16 граждан, ни один человек не погиб (с начала месяца погибло 23 человека).