В курортной Яремче отменено празднование Дня города

Курортный город Яремча Ивано-Франковской области сегодня празднует 221-й день рождения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Яремчанском городском совете, между тем, в связи со стихийным бедствием празднование отменено. Состоялась лишь Святая Литургия в храме Рождества Ивана Крестителя.

Справка УНИАН. Яремча – горный климатический курорт, самый известный туристический центр Ивано-Франковской области, который находится на высоте 550-585 м над уровнем моря.