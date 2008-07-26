Луганский БЮТ точит зубы на Росводоканал

Луганским областным коммунальным предприятием «Лугансквода» займется специально созданная следственная комиссия. Об этом сообщила пресс-служба Блока Юлии Тимошенко в Луганской области со ссылкой на народного депутата Украины Виталия КУРИЛО.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам народного депутата, соответствующий проект постановления уже зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Временная следственная комиссия должна заняться расследованием обстоятельств пренебрежительного отношения Луганского областного совета к национальным интересам Украины во время передачи в концессию ОКП «Лугансквода» иностранной компании «Росводоканал» и связанными с этим последствиями и изменениями тарифов на коммунальные услуги, отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. ОКП «Компания «Лугансквода» было создано 1 января 2004 года. Оно объединило почти все городские водоканалы территорий области. Решением сессии Луганского областного совета от 29 мая 2008 года было объявлено о передаче в концессию целостного имущественного комплекса ОКП «Компания «Лугансквода» иностранной компании «Росводоканал».

На недавней коллегии Министерства ЖКХ, где рассматривался вопрос концессий, министр Алексей КУЧЕРЕНКО заявил: «Я как нормальный человек никогда не отдал бы в концессию такие основные фонды жилищно-коммунальной отрасли Луганского региона, как "Лугансквода", компании с уставным капиталом 43 тыс. грн."

«Лугансквода» является стратегическим объектом области и страны в целом. Площадь земельных участков под объектами компании - 1360 га. Среднесуточная добыча воды составляет около 600 тыс. куб. м, из которых 80% добывается из подземных водозаборов, 20% - из открытых источников.

На балансе компании находятся и эксплуатируются: 97 водозаборов подземных вод, 616 скважин, 118 водопроводных насосных станций, магистральных водопроводов и разводных сетей - 7647,2 км. Компания обслуживает 56 комплексов канализационных очистительных сооружений, проектной мощностью 520 тыс. куб .м в сутки, 114 канализационных насосных станций, 1721 км канализационных коллекторов и сетей.

В области проходит акция «Вернем воду луганчанам!». Уже собрано свыше 80 тыс. подписей жителей Луганской области, которые выступают против передачи в концессию компании "Лугансквода".