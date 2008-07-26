Почти 30 тысяч жителей Ивано-Франковска сидят без воды

В Ивано-Франковске почти 30 тысяч жителей города остаются без холодной питьевой воды.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома. Водоснабжение микрорайона "Пасечная" в областном центре прекращено из-за аварии вантового перехода. Сейчас ведутся ремонтные работы.

Одним из вариантов возобновления водоснабжения микрорайона является открытие клапана резервного водопровода. Для этого под водой реки Быстрица-Солотвинская работают водолазы. Если удастся его открыть, то водоснабжение обещают возобновить через несколько часов.

В микрорайоне "Пасечная" проживает около 30 тыс. человек.

Также в Ивано-Франковске со вчерашнего дня не возобновлено движение транспорта через мост, который соединяет этот микрорайон с центром города.