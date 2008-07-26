В результате стихии на Западе Украины погибли уже 7 человек (фоторепортаж)

Стихия в Черновицкой области стала причиной гибели еще двух человек. Один – пропал без вести.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Черновицкой ОДА, руководитель областного штаба по ликвидации стихии Владимир КУЛІШ, спасены 115 человек, из них 14 детей, эвакуированы около 500 буковинцев. В результате сильного паводка и подтопления, из-за проливных дождей 23, 24 и 25 июля, в Черновицкой области разрушен 41 пешеходный мост, 17 переходов, восемь автотранспортных мостов, в том числе один железобетонный, еще четыре моста - в критическом состоянии.

24 июля, из-за разрушения газопровода среднего давления, Черновцы переведены в режим аварийного газоснабжения, ограниченно газоснабжение для промышленных предприятий, не работают два водозабора, который поставляет в областной центр питьевую воду. Полностью затоплен один из крупнейших рынков Украины «Калинивский рынок», расположенный у реки Прут, которая в результате паводка, вышла из берегов на сотни метров.

По словам В.Кулиша, на всех стратегических объектах области выставлена охрана УМВС совместно с отрядами МЧС. С самого утра в пострадавших районах Буковины начала работать группа с привлечением депутатов местных советов, которые документируют нанесенный ущерб.

Как сообщалось ранее, в западных областях Украины в результате стихии погибли 4 человека, в т.ч. от обрушения почвы на жилой дом 1 человек, от удара молнии 2 человека (из них 1 ребенок), 1 человек умер в больнице и 1 - пропал без вести.

Также вчера стало известно, что 24 июля на Буковине в затопленном в результате непогоды подвале погиб 27-летний житель села Чорногузы Выжницкого района.

В результате сильных грозовых дождей, которые имели место 23-25 июля, и ухудшения погодных условий на протяжении последних суток, по состоянию на 7 год. 26 июля на территории Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской и Черновицкой областей подтоплено 15 тыс. 514 жилых домов, 16 тыс. 822 га сельскохозяйственных угодий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, кроме того, без электроснабжения остается 317 населенных пунктов, поврежены 145 автомобильных и 95 пешеходных мостов, размыто 140 км. автомобильных дорог

Фото Павла Василенко, Александра Барана и Петра Гончара / УНИАН