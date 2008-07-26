В результате стихии на Западе Украины погибли уже 7 человек (фоторепортаж)
Двое – пропали без вести
Стихия в Черновицкой области стала причиной гибели еще двух человек. Один – пропал без вести.
|Эвакуация людей в одном из горных районов Львовской области
Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Черновицкой ОДА, руководитель областного штаба по ликвидации стихии Владимир КУЛІШ, спасены 115 человек, из них 14 детей, эвакуированы около 500 буковинцев. В результате сильного паводка и подтопления, из-за проливных дождей 23, 24 и 25 июля, в Черновицкой области разрушен 41 пешеходный мост, 17 переходов, восемь автотранспортных мостов, в том числе один железобетонный, еще четыре моста - в критическом состоянии.
|Разрушенный в результате наводнения мост. Село Миртюки (Стрыйский р-н, Львовская обл.)
24 июля, из-за разрушения газопровода среднего давления, Черновцы переведены в режим аварийного газоснабжения, ограниченно газоснабжение для промышленных предприятий, не работают два водозабора, который поставляет в областной центр питьевую воду. Полностью затоплен один из крупнейших рынков Украины «Калинивский рынок», расположенный у реки Прут, которая в результате паводка, вышла из берегов на сотни метров.
|С затопленного в результате наводнения базара в Черновцах продавцы спасались своими силами
По словам В.Кулиша, на всех стратегических объектах области выставлена охрана УМВС совместно с отрядами МЧС. С самого утра в пострадавших районах Буковины начала работать группа с привлечением депутатов местных советов, которые документируют нанесенный ущерб.
Как сообщалось ранее, в западных областях Украины в результате стихии погибли 4 человека, в т.ч. от обрушения почвы на жилой дом 1 человек, от удара молнии 2 человека (из них 1 ребенок), 1 человек умер в больнице и 1 - пропал без вести.
|Затопленное село. Львовская область
|Село Миртюки (Стрыйский р-н, Львовская обл.)
Также вчера стало известно, что 24 июля на Буковине в затопленном в результате непогоды подвале погиб 27-летний житель села Чорногузы Выжницкого района.
В результате сильных грозовых дождей, которые имели место 23-25 июля, и ухудшения погодных условий на протяжении последних суток, по состоянию на 7 год. 26 июля на территории Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской и Черновицкой областей подтоплено 15 тыс. 514 жилых домов, 16 тыс. 822 га сельскохозяйственных угодий.
|Селевый поток в одном из горных районов Львовской обл.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, кроме того, без электроснабжения остается 317 населенных пунктов, поврежены 145 автомобильных и 95 пешеходных мостов, размыто 140 км. автомобильных дорог
Фото Павла Василенко, Александра Барана и Петра Гончара / УНИАН