Наводнение на Западной Украине может подмыть склады ядохимикатов
04:14, 26 июля 2008Общество
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Об этом сообщено на селекторном совещании
Угроза затопления складов пестицидов и ядохимикатов возникла на Львовщине из-за наводнения, сообщил начальник Государственного управления экологии и природных ресурсов во Львовской области Богдан МАТОЛЫЧ на селекторном совещании в областной администрации.
"Появилась угроза затопления складов пестицидов и ядохимикатов в селе Сянки Туркивского района", - сказал Б.МАТОЛЫЧ.
По его словам, опасение вызывают также гудроны и кислотные озера фосфоритов, которые есть на территории предприятия "Сирка" в городе Новый Раздол.
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