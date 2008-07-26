Наводнение на Западной Украине может подмыть склады ядохимикатов

Угроза затопления складов пестицидов и ядохимикатов возникла на Львовщине из-за наводнения, сообщил начальник Государственного управления экологии и природных ресурсов во Львовской области Богдан МАТОЛЫЧ на селекторном совещании в областной администрации.

"Появилась угроза затопления складов пестицидов и ядохимикатов в селе Сянки Туркивского района", - сказал Б.МАТОЛЫЧ.

По его словам, опасение вызывают также гудроны и кислотные озера фосфоритов, которые есть на территории предприятия "Сирка" в городе Новый Раздол.