В Одесской области вспыхнула крупная драка из-за памятника Ленину (видео)

В Лиманском Одесской области возник конфликт между неизвестными, приехавшими демонтировать памятник коммунистическому вождю Владимиру Ленину, и местными жителями, сообщает Думская.net.

"Инцидент произошел днем 22-го апреля. По информации местного издания, люди в униформе приехали на автобусе и внедорожнике. Их было 13 человек. Они накинули на шею памятника Ленину веревку, прицепили другой конец к автобусу, тот рванул и обрушил верхнюю часть памятника. Нижнюю свалить не удалось", - говорится в сообщении.

Сносу пытались помешать местные жители. Завязалась драка, после которой неизвестные уехали.

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Местные жители утверждают, что демонтировать Ленина пытались бойцы полка "Азов", который сейчас проводит учения в Раздельнянском районе (Одесская область). В Нацгвардии, однако, участие военнослужащих в этой акции отрицают.