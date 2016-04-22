Гройсман заявил о стабилизации вопроса поставок лекарств для онкобольных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время участия в мероприятиях по случаю поступления первой партии лекарств для онкобольных, закупленных в рамках проведения закупок лекарственных средств Министерством здравоохранения Украины через международные организации.

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Гройсман подчеркнул, что одна из самых важных проблем в Украине - это наведение порядка в сфере госзакупок лекарств, а также вопросы обеспечения онкобольных, особенно детей.

"Мы решили два вопроса достаточно оперативно. С одной стороны, поработали с территориями, я благодарен главам ОГА, которые откликнулись очень оперативно на то, чтобы насущные потребности решить в областях. И сегодня такие запасы создан буквально за неделю. И самое главное - нужно систематизировать работу как закупки лекарств, так и поставки, чтобы у нас не было никаких перебоев. И самое главное, чтобы мы покупали качественные лекарства и по реальной цене", - сказал премьер.

По его словам, необходимо несколько месяцев, чтобы выровнять поставки медпрепаратов, которые необходимы по территориям, но запас в областях уже создан, этого достаточно, чтобы ситуацию стабилизировать.

Кроме того, Гройсман отметил, что решение, которое приняло правительство на заседании 21 апреля, значительно расширит фармацевтический рынок, что позитивно скажется на формировании цен на лекарства в Украине.

Как сообщалось, Кабинет министров своим решением отменил обязательную сертификацию на территории Украины лекарств, которые были произведены в Европейском Союзе и США.