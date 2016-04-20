В Польше растет количество иностранцев, въезжающих с территории Украины - СМИ

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на данные Пограничной службы Польши, которые обнародовало польское Главное статистическое управление.

Так, в марте этого года в Польшу через границу с Украиной въехало на 23,8% иностранцев больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналогичные показатели по польско-белорусской границы выросли только на 0,5%.

Если говорить о движении через польско-российскую границу, то в марте 2016 года в Польшу въехало на 4,4% иностранцев меньше, чем в марте 2015 года.

Всего в марте в Польшу с территории Украины въехали 897,4 тысячи иностранцев. В свою очередь, польских граждан, которые в марте выезжали с территории Польши в Украину, насчитывается 84,6 тысячи.

Читайте такжеЮнкер надеется, что в ЕС рассмотрят прогресс Украины по безвизовому режиму в ближайшие недели

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко ожидает, что Еврокомиссия в ближайшие дни или передаст законодательное предложение по безвизовому режиму в Европарламент и Совет ЕС.

Ранее агентство Reuters отмечало, что ЕК предложит Украине безвизовый режим, независимо от результатов референдума в Нидерландах, в ходе которого голландцы более чем 60% голосов высказались против ассоциации Украины с ЕС.

В то же время собеседник Reuters отмечал, что в предложении Еврокомиссии будет содержаться норма, позволяющая странам ЕС временно восстановить визы, если произойдет всплеск миграции.