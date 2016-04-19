Порошенко ждет уже через несколько дней передачи Еврокомиссией предложения по безвизовому режиму
14:08, 19 апреля 2016Политика
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Президент Петр Порошенко ожидает, что Еврокомиссия в ближайшие дни или даже часы передаст законодательное предложение по безвизовому режиму в Европарламент и Совет ЕС.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном в Киеве.
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«Мы продолжаем открывать ЕС для украинских граждан, и уже в ближайшие дни, может, даже часы, ждем сообщения о том, что Европейская комиссия, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подпишет и передаст законодательное предложение относительно безвизового режима в Европарламент и Совет ЕС», - сказал президент Украины.
«Завтра, в том числе и по этому поводу, у меня с ним (Юнкером. -ред.) состоится телефонный разговор», - сообщил Порошенко.
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