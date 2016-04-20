Во Львове на стадионе недалеко от центра города обнаружили арсенал оружия и взрывчатки

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 19 апреля на улице Клепаровской в одном из заброшенных подземных помещений на территории стадиона СКА были обнаружены пакеты с оружием и боеприпасами.

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В ходе обследования выявлено несколько упаковок, в которых были: автомат АКСУ-74; снайперская винтовка СВД Драгунова; два пистолета Макарова ПМ, 175 патронов калибра 7,62 мм; 88 патронов калибра 5,45 мм; 11 штук магазинов к автомату АКСУ-74; 4 магазина к ПМ; 1 пейнтбольная граната.

Следственно-оперативной группой управления МВД обнаружены оружие и боеприпасы изъяты для исследования. Происхождение оружия устанавливается, ведется расследование.