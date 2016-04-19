Шансы на освобождение Савченко до июня "50 на 50" - адвокат

Об этом он сказал в комментарии собственному корреспонденту УНИАН сегодня в Брюсселе после выступления в Европейском парламенте в рамках заседания европейской делегации в Комитете Ассоциации Украина-ЕС.

"Освободят Савченко или нет? Сто процентов (что освободят). Вопрос - когда и на каких условиях? Это может произойти к июню с учетом переговоров и иных процессуальных действий, и это - 50% на 50%", - сказал адвокат.

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Говоря об условиях освобождения, адвокат убежден, что "это будет точно касаться Ерофеева и Александрова, возможно, чего-то еще - или санкций или чего-то другого, чтобы к этому всему присоединилось и международное сообщество".

"В июне как раз будут обсуждать продление санкций. Путина это интересует гораздо больше, чем Ерофеев и Александров. Если накануне дискуссии он освободит Савченко, для многих это будет как позитивный шаг для того, чтобы обсуждать секторальные санкции в положительном для Кремля контексте", - предположил он.

Отвечая на вопрос о состоянии здоровья Савченко до июня, Фейгин сказал: "Если бы сейчас прозвучали твердые гарантии от тех, кому она доверяет, - это консул, сестра или адвокаты, что ее точно отпустят до июня, она бы прекратила голодовку".

Как сообщал УНИАН, сегодня около 16 часов стало известно, что президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Савченко. По его результатам президент сообщил, что Савченко согласилась прекратить голодовку.

“Вместе с мамой Надежды Савченко Марией Ивановной и сестрой Верой попросил Надю прекратить голодовку. Спасибо, что согласилась”, - отметил глава государства.

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По данным пресс-службы президента, Порошенко проинформировал Савченко о шагах, которые предпринимаются для ее освобождения, и рассказал о подробностях телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Украина продолжает делать все для твоего освобождения», - сказал Порошенко, обращаясь к Надежде.